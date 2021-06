Lyon Musée de l'imprimerie et de la communication graphique Métropole de Lyon Démonstration de disques phonotropiques et autres objets magiques mêlant son et image Musée de l’imprimerie et de la communication graphique Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, le samedi 3 juillet à 19:00

Dans le cadre de notre exposition temporaire consacrée au vinyle, VinylesMania, venez rencontrez Marcelo Valente du duo d’artistes [Magma Studio](https://www.magmastudio.co/). Passé maître en la matière de jouer avec les images et les sons, Il aura carte blanche pour vous faire des démonstrations de disques phonotropiques et autres dispositifs hybrides qui s’animeront de façon magique.

Entrée libre

Carte blanche aux artistes de MagmaStudio dans l’exposition temporaire VinylesMania Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13 rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Cordeliers Métropole de Lyon

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:30:00

