Ry Seine-Maritime A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art : Muriel Vinet vous propose de découvrir la dentelle “frivolité” dans son atelier ! Graines de Fée au Pays du lin est un Atelier Boutique Café à Ry, charmant village dont un fait divers a inspiré Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary. Les activités sont multiples : Dentelle “La Frivolité” : technique très ancienne qui se réalise à l’aide d’une navette. De nombreux articles peuvent être réalisés : bracelets, parures de mains, boucles d’oreilles, bagues, décorations pour trousses… La broderie personnalisée : toutes les occasions sont bonnes pour un cadeau brodé (naissance, mariage, anniversaire, sur tablier de cuisine, serviettes de toilette, coussins originaux …). La Normandie est la première région productrice de lin ; de nombreux articles en Lin et Graines de Lin : coussins bouillottes pour réchauffer ou soulager. Donner une seconde vie aux articles du quotidien : cravate recyclée en accessoire pour dame, chemise d’homme recyclée en tablier de cuisine pour dames… Venez découvrir toutes les activités de ce lieu atypique au cœur du village.

Démonstrations de la technique de la Dentelle « La Frivolité ». Ateliers d'initiation à la dentelle (gratuit) pour les enfants (filles et garçons) de 6 à 12 ans : le samedi de 10h à 11h et de 14h à 15h (sur réservation uniquement).

