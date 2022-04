Démonstration de danses avec le groupe folklorique Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Démonstration de danses avec le groupe folklorique Bouxwiller, 8 mai 2022, Bouxwiller. Démonstration de danses avec le groupe folklorique Bouxwiller

2022-05-08 15:30:00 – 2022-05-08 16:30:00

Bouxwiller Bas-Rhin Danses folkloriques en musique avec le Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller / de 15h30 à 16h30 le dimanche 8 mai. Dans le cadre du grand marché de printemps de bouxwiller, laissez-vous entraîner par les danseurs du Groupe Folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller, qui vous feront découvrir, ou redécouvrir, les musiques et les danses traditionnelles de notre beau territoire. Lieu : au sein du Marché Laissez-vous guider par le Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller et redécouvrez les traditions d’antan. +33 3 88 70 94 08 Danses folkloriques en musique avec le Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller / de 15h30 à 16h30 le dimanche 8 mai. Dans le cadre du grand marché de printemps de bouxwiller, laissez-vous entraîner par les danseurs du Groupe Folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller, qui vous feront découvrir, ou redécouvrir, les musiques et les danses traditionnelles de notre beau territoire. Lieu : au sein du Marché Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Démonstration de danses avec le groupe folklorique Bouxwiller 2022-05-08 was last modified: by Démonstration de danses avec le groupe folklorique Bouxwiller Bouxwiller 8 mai 2022 Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin