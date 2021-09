Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Démonstration de danse urbaine Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Ludomédiathèque Colette, le samedi 9 octobre à 16:30

Hip-hop, house, break, freestyle, popping… Autant de styles à explorer et découvrir. La démonstration aura lieu sur le parvis de la médiathèque, sauf si les conditions météo imposent de la faire en intérieur. Ludomédiathèque Colette

Gratuit, sur réservation.Tout public.

L’école de danse street’s light vous invite à découvrir l’univers de la danse urbaine. Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

2021-10-09T16:30:00 2021-10-09T17:30:00

