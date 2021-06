Paris Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Démonstration de danse kathak Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégorie d’évènement: Paris

Démonstration de danse kathak Médiathèque Marguerite Yourcenar, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 juin 2021

de 16h à 16h45

gratuit

Venez assister à une démonstration de cette danse classique, originaire du Nord de l’Inde, que vous propose Isabelle Anna, danseuse et professeure au Centre Mandapa. Le mot Kathak vient de katha (histoire, en sanskrit) et le kathakar est celui/celle qui raconte une histoire. La danseuse s’appuie sur une gestuelle dansée, des jeux de rythmes, des frappes de pieds endiablées et des pirouettes en série, pour nous raconter fables et légendes. Elle évoquera ainsi les hommages amoureux de trois courtisanes, au Sultan du palais, dont elles décrivent tour à tour la beauté et la prestance comparables au soleil levant et à la nature en tous ses éclats.

Elle sera aussi Radha, la jeune bergère, que Krishna taquine régulièrement en lui attrapant sa main ou en essayant de lui voler un baiser… samedi 19 juin à 16h – auditorium (rez-de-jardin)

sur inscription, tout public

Cette démonstration sera suivie d’un atelier proposé sur inscription aux enfants de 6 à 10 ans.

https://www.centre-mandapa.fr/

Contact :Médiathèque Marguerite Yourcenar 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Avinash Pasricha

