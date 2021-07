Le Faou Eglise Saint-Sauveur - Le Faou Finistère, Le Faou Démonstration de danse bretonne Eglise Saint-Sauveur – Le Faou Le Faou Catégories d’évènement: Finistère

Le cercle celtique Bro Ar Ster Goz présentera une démonstration de danse bretonne des groupes adultes et enfants en costumes. Les visiteurs seront ensuite invités à participer à une initiation à ce patrimoine culturel immatériel. _Rendez-vous devant l’église Saint-Sauveur le samedi 18 septembre à 10h et devant l’église Notre-Dame de Rumengol le dimanche 19 à midi._

Le cercle celtique Bro Ar Ster Goz présentera une démonstration de danse bretonne, et le public sera ensuite invité à participer à une initiation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00

