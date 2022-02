Démonstration de cuisine par Nicolas Cousinou Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Thiviers

Démonstration de cuisine par Nicolas Cousinou Thiviers, 27 juillet 2022, Thiviers. Démonstration de cuisine par Nicolas Cousinou Thiviers

2022-07-27 – 2022-07-27

Thiviers Dordogne Par le chef de l’Escapade des Sens, Nicolas Cousinou, assistez à l’élaboration d’une recette pendant 1h. Par le chef de l’Escapade des Sens: Nicolas Cousinou +33 5 53 55 12 50 Par le chef de l’Escapade des Sens, Nicolas Cousinou, assistez à l’élaboration d’une recette pendant 1h. Dominique Guignard

