Démonstration de création de vitrail Parvis de l'église,Herblay-sur-Seine, 18 septembre 2021, Herblay-sur-Seine.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parvis de l’église, Herblay-sur-Seine Entrée libre

Venez découvrir l’art du vitrail, grâce à l’association “Les Amis du Vitrail” Parvis de l’église,Herblay-sur-Seine Eglise Saint-Martin, Herblay 95220 Herblay-sur-Seine Eglise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

