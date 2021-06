Ferrieres-en-gatinais MAISON DES METIERS D'ART Ferrières-en-Gâtinais Démonstration de création de luminaires en papier MAISON DES METIERS D’ART Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Démonstration de création de luminaires en papier MAISON DES METIERS D’ART, 25 juin 2021-25 juin 2021, Ferrieres-en-gatinais. Démonstration de création de luminaires en papier

MAISON DES METIERS D’ART, le vendredi 25 juin à 14:30 Ale CASANOVAS, artisan d’art fabricant des luminaires en papier vous propose de découvrir son art le vendredi 25 juin et le dimanche 25 juillet. MAISON DES METIERS D’ART Ferrières-en-Gâtinais, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T14:30:00 2021-06-25T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Étiquettes évènement : Autres Lieu MAISON DES METIERS D'ART Adresse Ferrières-en-Gâtinais, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville MAISON DES METIERS D'ART Ferrieres-en-gatinais