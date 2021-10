Bougon Musée des tumulus de Bougon Bougon, Deux-Sèvres Démonstration de construction / restauration de murets en pierre sèche Musée des tumulus de Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Démonstration de construction / restauration de murets en pierre sèche Musée des tumulus de Bougon, 16 octobre 2021, Bougon. Démonstration de construction / restauration de murets en pierre sèche

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Musée des tumulus de Bougon

Par Alain Gély, géologue et murailler, et Stan-Yves Bontems, murailler. _En partenariat avec le Conseil de Développement de la Communauté de Communes du Haut-Val-de-Sèvre._

Droits d’entrée de 6 €. Pass sanitaire.

Journées nationales de l’architecture Musée des tumulus de Bougon La Chapelle, 79800 Bougon Bougon Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-17T13:00:00 2021-10-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bougon, Deux-Sèvres Autres Lieu Musée des tumulus de Bougon Adresse La Chapelle, 79800 Bougon Ville Bougon lieuville Musée des tumulus de Bougon Bougon