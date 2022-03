Démonstration de chiens courant et arrêt Riotord Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Riotord Haute-Loire Riotord 7h salle polyvalente – 8h lâcher sur le renard, 10h lâcher sur le lièvre, 12h concert de trompe de chasse 14h30 lâcher sur chevreuil, 18h30 concert animé par la Banda Rio. Journée sans fusils. Restauration à midi 12€ sur réservation 06 28 23 93 86 tourisme@paysdemontfaucon.fr +33 4 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ Riotord

