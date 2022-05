Démonstration de broderie Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: 29780

Plouhinec

Démonstration de broderie Plouhinec, 24 août 2022

2022-08-24

En marge de l'exposition de broderie, l'association Tradition Décors vous propose une démonstration afin de comprendre les différentes techniques de broderie. mediatheque@plouhinec.bzh +33 2 98 70 81 87

