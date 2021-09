Combrit Combrit Combrit, Finistère Démonstration de broderie bigoudène Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Démonstration de broderie bigoudène Combrit, 4 septembre 2021, Combrit. Démonstration de broderie bigoudène 2021-09-04 14:30:00 – 2021-09-04 17:00:00 Musée de l’Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac

Combrit Finistère Démonstration de Broderie Bigoudène sous le préau de l’Abri du Marin par les brodeuses du Cercle Celtique de Combrit. Les brodeuses du Cercle reviennent sous le préau de l’Abri pour une démonstration de broderie bigoudène samedi 4 septembre de 14h30 à 17h. Démonstration de Broderie Bigoudène sous le préau de l’Abri du Marin par les brodeuses du Cercle Celtique de Combrit. Les brodeuses du Cercle reviennent sous le préau de l’Abri pour une démonstration de broderie bigoudène samedi 4 septembre de 14h30 à 17h. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Musée de l'Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Ville Combrit