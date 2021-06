Calès Calès 46350, Calès Démonstration de Broderie à la Galerie d’Art « le Lieu Dit » Calès Calès Catégories d’évènement: 46350

Démonstration de Broderie à la Galerie d'Art « le Lieu Dit » Calès, 6 juin 2021-6 juin 2021, Calès. Démonstration de Broderie à la Galerie d'Art « le Lieu Dit » 2021-06-06 15:30:00 15:30:00 – 2021-06-06 17:00:00 17:00:00

Calès 46350 Calès Alain PARADOL brodeur a suivi les cours de l’école de broderie d’art appliquée en Haute Couture, François Lesage, à Paris, de 1995 à 1998.

Son premier défilé, auquel il a participé en tant que brodeur, a été présenté à Puy l’évêque, devant la reine Margrethe du Danemark. Son travail s’est concentré autour de la robe de mariée, en partant d’une pièce de broderie ancienne qu’il a restaurée et adaptée à la tenue.

Il a exposé dans différents lieux…. musée du costume à Autoire, office du tourisme de Figeac, L’hôtel du Château du Viguier du Roy à Figeac, etc…. Dans la cadre de l’exposition Morceaux Choisis

Terminales Métiers de la Mode Cité Scolaire de Gourdon,

Nous vous proposons une démonstration de broderie, par Alain PARADOL +33 7 85 32 53 45 Dans la cadre de l’exposition Morceaux Choisis

Terminales Métiers de la Mode Cité Scolaire de Gourdon,

