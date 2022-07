DÉMONSTRATION DE BATTAGE DE BLÉ À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA BROCHETTE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

DÉMONSTRATION DE BATTAGE DE BLÉ À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA BROCHETTE Mauges-sur-Loire, 7 août 2022, Mauges-sur-Loire. DÉMONSTRATION DE BATTAGE DE BLÉ À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA BROCHETTE

Musée des Métiers Place de l’Eglise SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Place de l’Eglise Musée des Métiers

2022-08-07 – 2022-08-07

Place de l’Eglise Musée des Métiers

Mauges-sur-Loire

Ce dimanche 07 août, à l'occasion de la Fête de la brochette de Saint-Laurent, le Musée des Métiers sera ouvert gratuitement de 10h à 18h. Dans l'après-midi, des démonstrations de battage de blé à l'ancienne en partenariat avec l'association « Opération Sacs de Blé » seront proposées.

contact@musee-metiers.fr +33 2 41 78 24 08 https://www.musee-metiers.fr/

Place de l'Eglise Musée des Métiers
Mauges-sur-Loire

