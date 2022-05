DÉMONSTRATION D’ARTISANAT AU VILLAGE DE KERHINET Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Lyphard

DÉMONSTRATION D’ARTISANAT AU VILLAGE DE KERHINET Saint-Lyphard, 13 mai 2022, Saint-Lyphard. DÉMONSTRATION D’ARTISANAT AU VILLAGE DE KERHINET Saint-Lyphard

2022-05-13 – 2022-05-13

Saint-Lyphard Loire-Atlantique Retrouvez les artisans du Parc Naturel Régional de Brière, au coeur du village de Kerhinet. Demonstration, exposition et vente. Plusieurs artisans et artistes se succèdent tout au long de l’année au village de Kerhinet. maisonduparc@parc-naturel-briere.fr +33 2 40 91 68 68 http://www.parc-naturel-briere.com/ Retrouvez les artisans du Parc Naturel Régional de Brière, au coeur du village de Kerhinet. Demonstration, exposition et vente. Plusieurs artisans et artistes se succèdent tout au long de l’année au village de Kerhinet. Saint-Lyphard

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Autres Lieu Saint-Lyphard Adresse Ville Saint-Lyphard lieuville Saint-Lyphard Departement Loire-Atlantique

DÉMONSTRATION D’ARTISANAT AU VILLAGE DE KERHINET Saint-Lyphard 2022-05-13 was last modified: by DÉMONSTRATION D’ARTISANAT AU VILLAGE DE KERHINET Saint-Lyphard Saint-Lyphard 13 mai 2022 Loire-Atlantique Saint-Lyphard

Saint-Lyphard Loire-Atlantique