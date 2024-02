Démonstration d’artisan Musée de la faïence et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, dimanche 25 août 2024.

Démonstration d’artisan un artisan prend place dans le musée Dimanche 25 août, 15h00 Musée de la faïence et de la céramique prix d’un billet d’entrée

Démonstration d’artisan le dimanche 25 août de 15h à 17h

Un artisan prend place dans le Musée pour une démonstration de tournage ou d’ajourage pendant votre visite.

Tout public, prix d’un billet d’entrée

Musée de la faïence et de la céramique Rue victor Hugo 72270 Malicorne-sur-sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire

musée musée de france

CC Val de Sarthe