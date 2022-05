Démonstration d’artisan d’art Martainville-Épreville, 19 juin 2022, Martainville-Épreville.

Démonstration d’artisan d’art Martainville-Épreville

2022-06-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-19 18:30:00 18:30:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville

Découvrez le céramiste Jean-Luc Noël, passionné par les techniques de travail de l’argile depuis toujours, il est installé comme artisan potier à Lhéraule en 1978. Son atelier actuel se situe dans l’Oise, à Haincourt, depuis 1984. Il travaille le grès par tournage, émaille et cuit dans un four à gaz à 1300° mais également au four électrique. Il s’attache toujours à accorder la forme et le choix de l’émail, dans une recherche d’harmonie entre ces deux éléments.

Tarifs : droit d’entrée.

Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11.

chateaudemartainville@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/

