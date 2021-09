Démonstration d’artisan d’art Martainville-Épreville, 3 octobre 2021, Martainville-Épreville. Démonstration d’artisan d’art 2021-10-03 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-03 17:30:00 17:30:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville La mode sous toutes ses coutures! Julien Colbeau, créateur de nœuds papillons et accessoires de mode, vient présenter ses créations et son savoir-faire au château de Martainville. chateaudemartainville@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

Détails Catégories d’évènement: Martainville-Épreville, Seine-Maritime Autres Lieu Martainville-Épreville Adresse Ville Martainville-Épreville lieuville 49.45841#1.29381