Démonstration d'art floral Audierne

Finistère

Démonstration d’art floral Audierne, 10 décembre 2022, Audierne. Démonstration d’art floral

salle plolyvalente Esquibien Audierne Finistère

2022-12-10 – 2022-12-10 Audierne

Finistère Audierne Démonstration d’art floral par A.Marie Le Floch « maitre en ikebana » et « professeur d’art floral » dans le Morbihan.

Tombola. roger.moan@orange.fr +33 6 81 52 54 07 Audierne

Lieu Audierne Adresse salle plolyvalente Esquibien

