Dax Dax 40100, Dax Démonstration d’Aquarelle Dax Dax Catégories d’évènement: 40100

Dax

Démonstration d’Aquarelle Dax, 16 juin 2021-16 juin 2021, Dax. Démonstration d’Aquarelle 2021-06-16 – 2021-06-16 Atelier « EVASION » 17 Place du Mirailh

Dax 40100 EUR 20 Au cours de sa démonstration, Francette Berger-Cardi vous fera découvrir l’aquarelle, une technique très sympathique

Le matériel vous est fourni.

Séance de 2H de 15H à 17HMerci de vous inscrire un peu à l’avance.Tél : 05 58 74 86 07 ou : 06 65 09 13 11 Au cours de sa démonstration, Francette Berger-Cardi vous fera découvrir l’aquarelle, une technique très sympathique

Le matériel vous est fourni.

Séance de 2H de 15H à 17HMerci de vous inscrire un peu à l’avance.Tél : 05 58 74 86 07 ou : 06 65 09 13 11 berger cardi

Détails Catégories d’évènement: 40100, Dax Étiquettes évènement : Autres Lieu Dax Adresse Atelier "EVASION" 17 Place du Mirailh Ville Dax lieuville 43.71014#-1.05285