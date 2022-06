Démonstration d’allumage de feu

2022-07-04 – 2022-08-26 La découverte du feu a été primordiale pour nos ancêtres. Découvrez qu’avec quelques éléments et beaucoup d’ongéniosité, le feu jaillissait en quelques instants. Les lundis, mercredis et vendredis du 4 juillet au 26 août, à 14h30.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés pour une sortie extérieure.

Tout public, conseillé à partir de 5 ans.

