Linxe Linxe Landes, Linxe Démonstration d’aéromodélisme indoor Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Linxe

Démonstration d’aéromodélisme indoor Linxe, 7 novembre 2021, Linxe. Démonstration d’aéromodélisme indoor Linxe

2021-11-07 – 2021-11-07

Linxe Landes Linxe Démonstration de modèles (hélicoptère,avion,aéroglisseur ,, )

Des aéromodèles seront exposés en extérieur pour vous faire découvrir ce qu’est l’aéromodélisme ,

Un simulateur sera également à votre disposition sur place.

Buvette sur place. Masque obligatoire. Entrée libre.

Informations http://club.quomodo.com/aero-rc-linxe Démonstration de modèles (hélicoptère,avion,aéroglisseur ,, )

Des aéromodèles seront exposés en extérieur pour vous faire découvrir ce qu’est l’aéromodélisme ,

Un simulateur sera également à votre disposition sur place.

Buvette sur place. Masque obligatoire. Entrée libre.

Informations http://club.quomodo.com/aero-rc-linxe Démonstration de modèles (hélicoptère,avion,aéroglisseur ,, )

Des aéromodèles seront exposés en extérieur pour vous faire découvrir ce qu’est l’aéromodélisme ,

Un simulateur sera également à votre disposition sur place.

Buvette sur place. Masque obligatoire. Entrée libre.

Informations http://club.quomodo.com/aero-rc-linxe Aéro RC Landes

Linxe

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Linxe Autres Lieu Linxe Adresse Ville Linxe lieuville Linxe