Musée départemental du textile, le dimanche 19 septembre à 11:00

Sylvie Campech, Les causeries culinaires, nous propose une démonstration autour de la couleur rouge que l’on retrouve sous différentes formes en cuisine : aliments, épices… Cette démonstration fait le lien avec l’exposition temporaire en cours. Elle immerge le visiteur dans le siècle d’or de l’industrie textile en pénétrant dans les maisons des industriels de la vallée pour découvrir l’art et les bonnes manières de recevoir à cette époque.

Pass sanitaire obligatoire

Démonstration culinaire proposée par Sylvie Campech (Les Causeries culinaires) en lien avec l’exposition temporaire consacrée à l’art de recevoir et les bonnes manières. Musée départemental du textile Rue de la Rive, 81270 Labastide-Rouairoux Labastide-Rouairoux Tarn

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

