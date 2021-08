Landivisiau Bibliothèque municipale Xavier-Grall Finistère, Landivisiau Démonstration costumes / danse bretonne Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Landivisiau

Démonstration costumes / danse bretonne Bibliothèque municipale Xavier-Grall, 18 septembre 2021, Landivisiau. Démonstration costumes / danse bretonne

Bibliothèque municipale Xavier-Grall, le samedi 18 septembre à 11:00 Entrée libre / en extérieur, sur la scène derrière la bibliothèque.

Démonstration des costumes traditionnels et de la danse bretonne par les enfants du cercle Danserien Lann Tivizio. Bibliothèque municipale Xavier-Grall 14 ter rue du Général-de-Gaulle 29400 Landivisiau Landivisiau Kerlouet Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu Bibliothèque municipale Xavier-Grall Adresse 14 ter rue du Général-de-Gaulle 29400 Landivisiau Ville Landivisiau lieuville Bibliothèque municipale Xavier-Grall Landivisiau