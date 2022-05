Démonstration : confitures aux fruits de saison Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse Landes Montfort-en-Chalosse EUR Découvrez les étapes de la fabrication des confitures artisanales landaises d’Oh Palais d’Isa. Isabelle Amistadi propose des confitures originales et variées, confectionnées avec des fruits frais français provenant de producteurs locaux. Elles sont cuites dans un chaudron en cuivre. Ces confitures ont été primées au salon de l’agriculture. Dégustation. Isabelle, confiturière passionnée d’Oh Palais d’Isa, vous montre les étapes de fabrication pour des confitures uniques, savoureuses et parfumées, suivie d’une dégustation. +33 5 58 98 58 50 Découvrez les étapes de la fabrication des confitures artisanales landaises d’Oh Palais d’Isa. Isabelle Amistadi propose des confitures originales et variées, confectionnées avec des fruits frais français provenant de producteurs locaux. Elles sont cuites dans un chaudron en cuivre. Ces confitures ont été primées au salon de l’agriculture. Dégustation. Oh Palais d’Isa

