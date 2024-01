Démonstration : Chanoyu Tradition du thé Ecole Omotesenke Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Du samedi 20 janvier 2024 au samedi 23 mars 2024 :

samedi

de 16h00 à 17h00

samedi

de 15h00 à 16h00

samedi

de 14h00 à 15h00

.Tout public. payant

Tarif : 12€ la séance

Venez découvrir la cérémonie du thé avec l’école Omotesenke !

Les samedis 20

janvier, 17 février et 23 mars

à

14h, 15h et 16h

Invité

à une cérémonie du thé, vous en expérimenterez plusieurs étapes : l’entrée

dans le pavillon de thé, une introduction à ce qu’est la voie du thé et la

dégustation d’un gâteau japonais et du thé en poudre. Découvrez ce rituel très

codifié et passez un moment serein dans une atmosphère japonaise.

Merci

d’apporter une paire de chaussettes

blanches.

Attention : les retardataires se verront

refuser l’accès à la salle.

Même

dans ce cas, les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.

Maison de la culture du Japon à Paris 101bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/agenda/ceremonie-du-the-tradition-du-the-omotesenke +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/ceremonie-du-the-tradition-du-the-omotesenke

Ecole Omotesenke