Démonstration au four à pain communal Saint-Vitte-sur-Briance, 19 septembre 2021, Saint-Vitte-sur-Briance. Démonstration au four à pain communal

Saint-Vitte-sur-Briance, le dimanche 19 septembre à 11:00 Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire.

Assistez à un concours de pâté de pommes de terre cuit au feu de bois et participez à des dégustations. Saint-Vitte-sur-Briance Le bourg, 87380 Saint-Vitte-sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00

