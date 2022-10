Démonstration atelier Bois, Métal et Forge Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Venez découvrir la présentation du projet d’atelier Bois, Métal et Forge avec la démonstration de notre nouvel outil numérique pour le bois : La Shaper Origin. Venez également découvrir ou redécouvrir la forge d’Éric et ces superbes créations de couteaux faits main. contact@labaux.org http://labaux.org/ Semur-en-Auxois

