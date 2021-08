Vannes-le-Châtel CERFAV - Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Meurthe-et-Moselle, Vannes-le-Châtel Démonstration : assistez à la naissance de limaces en verre CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers Vannes-le-Châtel Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers

### Aline Laroche, l’Ogre de la Fabrique, vous propose d’assister au modelage de limaces en verre sous la flamme de son chalumeau. Diplômée Concepteur créateur en juin dernier après avoir obtenu son diplôme de créateur-verrier, Aline Laroche vient de créer son atelier et sa marque : l’Ogre de la Fabrique. Ses premières créations produites en petite série, entièrement réalisés à la main, ont pour égéries les petits oubliés ou rejetés. Ce qu’elle appelle les « pas sexy » de la biodiversité (mauvaises herbes, limaçons, etc.). Bref, ce sont ces malmenés que le regard et la technique de l’artiste subliment. Elle leur procure une malicieuse revanche. Elle sʼamuse à les inviter dans nos intérieurs où habituellement ils ne sont pas les bienvenus. Pour y parvenir, l’artiste les pare de lʼéclat chatoyant du verre. A votre tour d’inviter de jolis et mignons petits limaçons à parer vos balconnières ou à orner vos plantes vertes !

Gratuit. Réservation obligatoire.

CERFAV – Centre européen de la recherche et de formation aux arts verriers 4 rue de la Liberté, 54112 Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

