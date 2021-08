Barbezieux-Saint-Hilaire Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente Démonstration artisanat d’art Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Barbezieux-Saint-Hilaire

Charente

Démonstration artisanat d’art Château de Barbezieux, 18 septembre 2021, Barbezieux-Saint-Hilaire. Démonstration artisanat d’art

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Barbezieux

### Artisanat en lien avec l’histoire passée et actuelle du château de Barbezieux. Venez échanger et découvrir le savoir-faire de nos artisans locaux. Des métiers d’antan au service du patrimoine et de la culture. Installation dans les salles et l’espalande du château.

Gratuit. Soumis aux règles sanitaires en vigueur.

Artisanat en lien avec l’histoire passée et actuelle du château de Barbezieux Château de Barbezieux Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente Autres Lieu Château de Barbezieux Adresse Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Ville Barbezieux-Saint-Hilaire lieuville Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire