Coly-Saint-Amand Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand, Dordogne Démonstration Archéovision Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Démonstration Archéovision Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, 18 septembre 2021, Coly-Saint-Amand. Démonstration Archéovision

Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, le samedi 18 septembre à 17:00

### Découvrez la modélisation 3D des phases de construction de l’église abbatiale. A partir des relevés lasergrammétriques de Philippe Sablayrolles, l’équipe Archéovision de Bordeaux (Loïc Espinasse, Daniel François et Vincent Baillet) propose la modélisation 3D des différentes périodes de construction de l’église abbatiale sur une borne interactive attribuée grâce au financement participatif du Conseil Général de la Dordogne.

Gratuit. Au Séchoir à tabac. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire.

Découvrez la modélisation 3D des phases de construction de l’église abbatiale. Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Le bourg, 24290 Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand Saint-Amand-de-Coly Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand, Dordogne Autres Lieu Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Adresse Le bourg, 24290 Saint-Amand-de-Coly Ville Coly-Saint-Amand lieuville Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand