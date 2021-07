Alençon Atelier national du point d'Alençon Alençon, Orne Démonstration à l’Atelier National conservatoire du Point d’Alençon Atelier national du point d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Démonstration à l’Atelier National conservatoire du Point d’Alençon Atelier national du point d’Alençon, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Alençon. Démonstration à l’Atelier National conservatoire du Point d’Alençon

le dimanche 19 septembre à Atelier national du point d’Alençon

Rencontre avec les dentellières de l’Atelier National du Point d’Alençon, pour une démonstration de leur savoir-faire inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. A cette occassion, elles vous présenteront une pièce d’exception qu’elles viennent d’achever après 8 ans de travail, « Le Tapis de Sigmund » d’après Anne Deguelle. Découverte du savoir-faire de la dentelle au Point d’Alençon, rencontre avec les dentellières et présentation d’une pièce d’exception « Le Tapris de Sigmund ». Atelier national du point d’Alençon Ilôt Charles Aveline, cour carrée de la dentelle, 61000 Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Atelier national du point d'Alençon Adresse Ilôt Charles Aveline, cour carrée de la dentelle, 61000 Alençon Ville Alençon lieuville Atelier national du point d'Alençon Alençon