Le Démonstrateur de l’écoconstruction et du réemploi de Construire Solidaire est un lieu ressource et démonstrateur réhabilité en 2021 sur une friche, et constitue le lieu de travail de + 10 structures de l’écoconstruction, du réemploi des déchets du BTP, des techniques de construction bois – terre – paille, l’habitat solidaire et des organismes de formation écoconstruction et insertion. La coopérative Construire Solidaire (Pole Territorial de Coopération Economique) rassemble ces acteurs, met à disposition des ateliers mutualisés, et s’emploie à soutenir l’émergence de la filière de construction écologique, et structurer de manière solidaire. Réhabilité avec différentes techniques (mur paille, chanvre, enduits terre, réemploi de déchets du BTP, isolations écologiques). Le démonstrateur fait partie des projets remarqués du OFF du Développement Durable 2023, Osez Faire Frugal.

La visite commencera le vendredi 13 octobre 2023 à 14h et jusqu’à 16h et sera accompagné de Rémy Beauvisage. La matériauthèque des matériaux et isolants biosourcés sera exposée. Des panneaux expliquent la réhabilitation réalisée. Les structures sur place exposeront leurs productions et métiers.

Le Démonstrateur de l'écoconstruction et du réemploi de Construire Solidaire est un lieu ressource et démonstrateur réhabilité en 2021 sur une friche, et constitue le lieu de travail de + 10 structures de l'écoconstruction, du réemploi des déchets du BTP, des techniques de construction bois – terre – paille, l'habitat solidaire et des organismes de formation écoconstruction et insertion. La coopérative Construire Solidaire (Pole Territorial de Coopération Economique) rassemble ces acteurs, met à disposition des ateliers mutualisés, et s'emploie à soutenir l'émergence de la filière de construction écologique, et structurer de manière solidaire. Réhabilité avec différentes techniques (mur paille, chanvre, enduits terre, réemploi de déchets du BTP, isolations écologiques). Le démonstrateur fait partie des projets remarqués du OFF du Développement Durable 2023, Osez Faire Frugal. Une visite est programmée le vendredi 13 octobre 2023 de 14-16h et sera accompagné de Rémy Beauvisage. La matériauthèque des matériaux et isolants biosourcés sera exposée. Des panneaux expliquent la réhabilitation réalisée. Les structures sur place exposeront leurs productions et métiers. Situé au 11 rue Jean-Jacques Rousseau 93230 Romainville. Accès à la rue en travaux depuis l'Avenue Gaston Roussel. Possible de stationner dans les rues à proximité. Notre site est accessible à pied depuis le métro L5 Bobigny-Pantin Raymond Queneau (10 minutes) ou avec les bus 145 et 318 (arrêt Louise Dory). Vous pouvez attacher vos vélos sur un rack devant la porte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

