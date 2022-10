Demon’s night #9 Le Blanc Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Demon's night #9
42 rue de la République Le Blanc Indre

42 rue de la République Le Blanc Indre

2022-10-27 21:00:00 – 2022-10-31

Indre 12 15 EUR Tu aimes les films d’horreur ? Alors c’est pour toi. Si tu as trop peur… viens avec tes copains ! Dans la même soirée tu vas être gâté… car on t’offre 3 films. Accroche-toi au siège !

à partir de 18h30: « Ring », puis « Esther 2 » et enfin « Smile ».

Lundi 31 octobre: Halloween ends à 21h. Alors prêt pour une soirée de l’horreur ? cinema.studio.leblanc@orange.fr +33 2 54 37 22 88 https://www.cine-studiorepublique.fr/ ©Studio république

