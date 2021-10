Demon’s night #8 Le Blanc, 28 octobre 2021, Le Blanc.

Demon’s night #8 2021-10-28 18:30:00 – 2021-10-28

Le Blanc Indre

Tu aimes les films d’horreur ? Alors c’est pour toi. Si tu as trop peur… viens avec tes copains ! Dans la même soirée tu vas être gâté… car on t’offre 3 films. Accroche-toi au siège !

à 18h30: Le loup-garou de Londres, 20h30: Malignant et 22h30: Conjurations, sous l’emprise du Diable.

Dimanche 31 octobre: Halloween Kills.

Alors prêt pour une soirée de l’horreur ?

cinema.studio.leblanc@orange.fr +33 2 54 37 22 88 https://www.cine-studiorepublique.fr/

