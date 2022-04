DÉMONS & MERVEILLES Aniane, 8 avril 2022, Aniane.

DÉMONS & MERVEILLES Aniane

2022-04-08 10:30:00 – 2022-04-08 18:30:00

Aniane

Le projet « Démons & Merveilles » combine installation sculpturale et mise en lumière au sein de la Chapelle des Pénitents dans un corps à corps avec l’architecture du lieu.

Le titre, « Démons et merveilles », emprunte et réfère à l’univers fantastique de Lovecraft et à celui tout en poésie de Prévert qui en fut l’inventeur.

Les Démons composent un ensemble de sculptures et d’installations, dont certaines réalisées en résidence, dressant un inventaire des sévices et fléaux qui menacent le merveilleux équilibre de la nature et de la vie sur notre planète à l’ère de l’anthropocène.

Les Merveilles, c’est une mise en œuvre de projections sur les architraves aveugles du flan nord de la nef, découpant au cœur d’oculus virtuels des rosaces de lumière.

La résidence initie un cycle de «Travaux d’hivers et variés » et précède la saison des expositions dans l’enceinte de la Chapelle. Elle est envisagée comme un temps de recherche et d’expérimentation artistiques où domine un esprit très « work in progress ».

