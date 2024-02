Démolition Party Théâtre de l’Olivier Istres, vendredi 9 février 2024.

Démolition Party Théâtre de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône

En préambule des Élancées, Scènes & Cinés vous invite près du Théâtre de l’Olivier et de la Porte d’Arles en présence de l’équipe de J-M Wilmotte pour un temps festif avec des artistes et des surprises pour lancer la construction du nouveau Théâtre.

Antoine Le Ménestrel, chorégraphe-danseur, dansera, suspendu à la façade du Théâtre de l’Olivier, déjà en travaux. Depuis le sol, nous suivrons en déambulant le parcours du chorégraphe-funambule qui tissera un lien artistique entre l’ancien et le nouveau, l’existant et le futur, ouvrira un chemin du passé vers l’avenir en même temps qu’une passerelle entre le centre-ville historique et les abords de l’Étang de l’Olivier. Ainsi harnaché, l’artiste dansera sur les façades et le toit jusqu’au bout du Théâtre et offrira une œuvre éphémère filmée par des drones et retransmise sur écran, voire sur la façade arrière du Théâtre actuel.



Cette soirée, spécialement imaginée pour consacrer le Théâtre de l’Olivier et célébrer la reconstruction de ce symbole de la Ville d’Istres, sera également l’occasion de découvrir en exclusivité, grâce au cabinet Wilmotte & Associés, maître d’œuvre du prochain bâtiment, le film présentant le nouveau Théâtre de l’Olivier.





Ce soir là, l’Office de Tourisme d’Istres et le théâtre de l’Olivier vous proposent également des visites d’adieux du théâtre (Places limitées, sur inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme)



Cet évènement est porté par la Métropole Aix Marseille Provence, la Ville d’Istres et sa direction des événements, Scènes & Cinés – Théâtre de l’Olivier et l’Office de Tourisme d’Istres .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:00:00

fin : 2024-02-09

Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Démolition Party Istres a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme d’Istres