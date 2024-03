Demoiselle et libellules de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de Brenne Massé-Foucault Rosnay, vendredi 7 juin 2024.

Vendredi

Venez découvrir les libellules de la Réserve.

Les libellules et les demoiselles appartiennent au groupe des odonates. La Brenne est l’une des régions naturelles de France où l’on dénombre le plus d’espèces ! Théo, garde sur la Réserve naturelle régionale Terres et Etangs de Brenne Massé-Foucault est passionné et expert pour ces insectes dont la vie se déroule en partie, mais en partie seulement, dans les airs autour des étangs, mares et prairies de Brenne. Apprendre à les reconnaître? comprendre leur mode de vie? Tout simplement s’émerveiller à pouvoir les observer … Théo nous propose de partir à leur rencontre au cœur de la Réserve. 55 5 EUR.

Début : 2024-06-07 14:00:00

fin : 2024-06-07 16:30:00

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

