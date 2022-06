Démocratie et jeunesse : rupture ou renouveau ? Amphithéâtre Buffon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Démocratie et jeunesse : rupture ou renouveau ? Amphithéâtre Buffon, 13 juin 2022, Paris. Le lundi 13 juin 2022

de 17h00 à 18h30

. gratuit

Le 13 juin prochain, au lendemain du premier tour des élections législatives, les Grands Débats d’Université Paris Cité s’intéresseront au futur de la démocratie. Un Grand Débat organisé avec le média The Conversation. À chaque élection, ressurgit le spectre de l’abstention notamment celle importante d’une partie de la jeunesse française qui semble ne se reconnaître dans aucun parti politique. Cette défiance à l’égard des institutions, doublée d’une peur du déclassement et d’une angoisse face aux enjeux environnementaux, nourrit l’idée selon laquelle les jeunes auraient perdu foi en la démocratie. Une lecture attentive de la situation permet pourtant de dresser un constat plus nuancé. Nouvelles formes de mobilisation, revendications très fortes, besoin criant de repenser la démocratie : la jeunesse – ou plutôt les jeunesses – semblent réinventer les manières de s’engager. Faudrait-il réhabiliter les idées dans le débat démocratique pour faire entendre les revendications ? L’abstention serait-elle un cri d’alerte ou elle-même une manifestation de la démocratie ? Existe-t-il une fracture générationnelle ? La démocratie du futur est-elle en péril, ou au contraire en train de se régénérer ? Avec : Marie-Hélène Bacqué , sociologue et urbaniste, professeure à l’Université Paris-Nanterre.

, sociologue et urbaniste, professeure à l’Université Paris-Nanterre. Jan Spurk, sociologue et philosophe, professeur à Université Paris Cité. Un échange animé par la journaliste Clea Chakraverty. Amphithéâtre Buffon 15 Rue Hélène Brion 75013 Paris Contact : https://u-paris.fr/lgd-juin-democratie-et-jeunesse-rupture-ou-renouveau/ universite-ouverte@u-paris.fr https://www.billetweb.fr/democratie-et-jeunesse-rupture-ou-renouveau

