Demob Happy • Min-Deed SUPERSONIC, 6 avril 2023, Paris.

Le jeudi 06 avril 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

DEMOB HAPPY

Le trio de Newcastle (via Brighton) Demob Happy a annoncé la sortie de son troisième album studio, Divine Machines, et a partagé le premier extrait, “Voodoo Science”. Signé chez Liberator Music (qui fait partie du Mushroom Group of Companies), l’album sortira le 26 mai 2023.

Voodoo Science” voit les grooves crasseux et léchés de Demob Happy transformés en un véritable mastodonte du rock, s’attaquant à des voix provocantes et récupérant le terme au-delà de la compréhension occidentale dogmatique.

“Nous avons écrit Voodoo Science comme un peu de chaos – un antidote à la banalité – une potion magique écrite pour défier la stupeur collective du passé récent. Quelque chose pour vous réveiller et vous secouer !” – Demob Happy

L’histoire a montré que le troisième album d’un groupe est le moment où les choses commencent à se concrétiser – leur alchimie particulière imprime sa personnalité d’une manière qu’aucune autre configuration d’individus ne peut faire ; lorsque les voix extérieures ont été tempérées et que tout ce qui reste est un cocktail parfait de confiance, de compétence et d’élan. C’est une théorie qui a été prouvée maintes et maintes fois, et que Demob Happy souligne avec leur troisième album Divine Machines ; un album qui exploite leur délicate corde raide entre la lourdeur et la mélodie, la douceur et les riffs, et la fait monter jusqu’à la stratosphère.

MIN-DEED

“Instru synthétique et inquiétante, riffs déterminés, voix rappelant le travail de Kim Gordon avec Sonic Youth…Pas de doute, MIN-DEED a la bonne recette” (Rolling Stone) Le groupe sort bientôt son deuxième EP, et vous invite à venir le découvrir en avant première sur scène! Aucunes barrières, pour ce combo intriguant et mélodieux qui compose au gré de ses envies des morceaux résolument rock, mais chargés d’électro et toujours inspirés.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

