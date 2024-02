DEMOB HAPPY ET HOWLIN JAWS LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, mercredi 29 mai 2024.

Newcastle – Paris, même combat. Demob Happy, trio britannique groovy et un rien crasseux, a profité du printemps dernier pour sortir un troisième album studio, Divine Machines, dont Les influences fondamentales un brin de Queens of the Stone Age, un relent de glam et un don pour la mélodie à la Lennon – nourrissent un immense talent pour le rock lourd et chaotique, les mélodies tueuses et le riff assassin. Jack White, Band of Skulls, Royal Blood, pour ne citer qu’eux, ont vite compris à qui ils avaient affaire, en partageant la scène avec ce jeune trio à la puissance de feu d’un croiseur.Chez Howlin’Jaws, l’heure du deuxième album sonne comme un concentré de tubes surpuissants, de mélodies lumineuses et de jams démoniaques. Half Asleep Half Awake redonne une foi immense dans les vertus du rock, et dans les valeurs indémodables du trio, où personne ne se planque derrière personne, et encore moins des machines en plastique. Basse/guitare/batterie, point. On parle ici d’un psychédélisme rusé et de rythmiques tapageuses, de longues plages sauvages et de mélodies à l’émotion XXL.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63