Démo du robot Pepper

Pepper est un robot humanoïde capable d’intéragir avec les humains. Venez découvrir comment programmer ce robot et le voir évoluer **Batiment**: Niveau – 1>Carrefour numérique **Thèmes**: Innovation – recherche – industrie – ingenierie **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-numerique2/evenements/art-mecatronique-levenement/)

Gratuit sur inscription

16h00-16h30 [ATELIER] Démo du robot Pepper.

