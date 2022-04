Démo du robot Pepper Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Démo du robot Pepper Cité des sciences et de l’Industrie, 29 avril 2022, Paris. Démo du robot Pepper

du vendredi 29 avril au mercredi 4 mai à Cité des sciences et de l’Industrie

Pepper est un robot humanoïde capable d’intéragir avec les humains. Venez découvrir comment programmer ce robot et le voir évoluer.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T14:30:00 2022-04-29T15:00:00;2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T15:00:00

