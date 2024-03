Démo des ateliers d’Autour d’un thé, labo créatif Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque, lundi 22 avril 2024.

Démo des ateliers d’Autour d’un thé, labo créatif Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Des ateliers pour petits et grands avec un thème spécifique, autour d’une boisson et d’un grignotage couture tous niveaux, broderie, bullet journal et fleurs séchées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 10:00:00

fin : 2024-04-22 12:30:00

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie contact@terredauge-tourisme.fr

