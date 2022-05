DEMO des ASSOCIATIONS Stade Pierre de Coubertin . Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

DEMO des ASSOCIATIONS Stade Pierre de Coubertin ., 14 mai 2022, Élancourt. DEMO des ASSOCIATIONS

Stade Pierre de Coubertin ., le samedi 14 mai à 12:00

Présentation des activités du Club ———————————-

GRATUIT tout public

Présentation des activités du club et préinscription possible Stade Pierre de Coubertin . 31, Avenue de la petite Villedieu – 78990 – Elancourt Élancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T12:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu Stade Pierre de Coubertin . Adresse 31, Avenue de la petite Villedieu - 78990 - Elancourt Ville Élancourt lieuville Stade Pierre de Coubertin . Élancourt Departement Yvelines

Stade Pierre de Coubertin . Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

DEMO des ASSOCIATIONS Stade Pierre de Coubertin . 2022-05-14 was last modified: by DEMO des ASSOCIATIONS Stade Pierre de Coubertin . Stade Pierre de Coubertin . 14 mai 2022 Élancourt Stade Pierre de Coubertin . Élancourt

Élancourt Yvelines