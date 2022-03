DEMO DAY – Confédération des Acteurs du Tourisme Café A – Maison de l’Architecture en IDF, 30 mars 2022, Paris.

La Confédération des Acteurs du Tourisme, présidée par l’UMIH , organise un évènement sous le signe de l’innovation et de la reprise : « Rebond de la filière touristique : leviers et perspectives ». Certaines startups du Welcome City Lab seront présentes ! ? Mercredi 30 mars au ? Café A, mais aussi en live sur Youtube. #hybride Toutes les entreprises de l’hôtellerie-restauration sont invitées à s’inscrire pour venir rencontrer une sélection de startups aux solutions innovantes sur 4 thématiques au cœur de la reprise : ? Solutions pour la gestion de l’après-crise sanitaire ? Solutions de transition écologique ? Solutions pour l’accueil du public et de l’expérience client ? Solutions de formations et gestion RH

sur inscription

