Demie journée Canyon Sensation parking vert des gorges de la langouette Les Planches-en-Montagne, jeudi 28 août 2025.

Demie journée Canyon Sensation parking vert des gorges de la langouette Les Planches-en-Montagne Jura

Sensationnelles gorges de Langouette creusées sur la partie supérieur de la Saine.

Ce parcours est sans doute le circuit demie journée le plus sensationnel du Jura.

Divers agrès vous attendent tyrolienne, siphon, rappel et bien d’autres surprises.

L’eau limpide de circuit à la demie journée vous offrira une grande variété de paysages cascades, toboggans, vasques, marmites…

Sur ce parcours, les descentes sur corde ne sont PAS en option.

Pour plus de sérénité, nous limitons les effectifs à 8 personnes maximum par moniteur.

Rendez vous au Village des planches en Montagne , munis de maillot de bain et baskets ou chaussures de randonnée, nous fournissons tout les autres équipement nécessaires.

Équipés du matériel adapté et accompagné par votre moniteur, vous passerez un moment exceptionnel.

Faire du canyon consiste à descendre un petit cours d’eau en nageant, sautant, marchant… dans celui-ci, vous ferez de la descente en rappel.

Pratiquer le canyon permet avant tout de découvrir des lieux splendides, généralement nos lieux de pratique sont proches du parc naturel du Haut Jura, sauvages et fragiles, nous vous demanderons de rester discret et d’éviter toute gêne inutile des riverains mais aussi de la faune propre à ce milieu naturel.

Lors de nos descentes, nous essayerons de limiter tout piétinement inutile dans les zones sablonneuses lorsque c’est possible.

En préservant le milieu, nous préserverons l’avenir de notre activité.

Les principaux canyons en France se situent dans les Pyrénées, le Vercors, les Hautes-Alpes mais aussi et surtout les montagnes du Jura,

Le massif du Jura est situé le plus au nord, ce qui en fait la région des canyons les plus proches de Paris, Strasbourg, Nancy, Belgique, Alsace, Besançon, Dijon Chalon sur Saône, Lausanne, Suisse.

Le canyon se pratique généralement en Mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.

Si vous voulez vivre une expérience sauvage, favorisez les mois du printemps de mai et juin, si vous préférez une eau tiède, prévoyez l’été en juillet et août.

En automne septembre et octobre, le calme envahie les canyons et les couleurs automnales sont juste exceptionnelles

Ce canyon s’ adresse aux couples, aux jeunes sportif mais aussi aux familles si vos enfants ont plus de 12 ans.

Ce canyon est parfait pour toute occasion festive, pour un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, une cousinade ou autre événement ludique.

Son caractère varié ne laisseront personne sur sa faim, Les gorges de la Langouette vous laisseront un excellent souvenir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-08-28 05:00:00

fin : 2025-08-28 23:00:00

parking vert des gorges de la langouette Chemin des Cascades

Les Planches-en-Montagne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@noaguides.com

