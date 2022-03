DEMIAN CABAUD «OTRO CIELO » AMR / Sud des Alpes, 24 mars 2022, Genève.

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! DEMIAN CABAUD «OTRO CIELO » “Otro cielo” est le dernier projet du contrebassiste Demian Cabaud. Il est l’un des musiciens les plus importants et les plus demandés au Portugal et sa musique, sur ce disque, est décrite comme suit par le grand pianiste Leo Genovese: «La musique de Demian est une entité volante et le groupe est un organisme respirant, capable de transformer les atmosphères de la réalité. Les sons de cet album sont en quelque sorte enracinés dans les réflexions de son pays natal, l’Argentine, et de son pays actuel, le Portugal. En utilisant des éléments de différentes formes modernes d’expression par l’improvisation, Demian et son groupe parviennent à vous emmener dans cette odyssée exploratoire. Attachez vos ceintures et préparez-vous à partir vers des lieux inimaginables avec le son de cet ensemble.» João Brandão, saxophone alto, flûte Demian Cabaud, contrebasse José Coelho, saxophone ténor, clarinette basse João Grilo, piano Marcos Cavaleiro, batterie

(2concerts) CHF 40.- (prix de soutien). CHF 30.- (plein tarif). CHF 20.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 10.- (titulaires de la carte 20 ans)

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



