Demi Portion + Davodka + Specy Men Le Metronum, 11 mars 2022, Toulouse.

Demi Portion + Davodka + Specy Men

Le Metronum, le vendredi 11 mars à 20:00

Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée hip-hop avec des têtes d’affiche du rap français : Demi Portion, Davodka et Specy Men. Vous découvrirez également un artiste émergent en première partie ! ### Demi Portion Enfant de Sète, Rachid, de son vrai nom, grandit dans une des seules cités de cette ville de l’Hérault. À 12 ans il participe à un atelier d’écriture et commence alors à écrire et rapper, aujourd’hui, il anime ce même atelier. Dès 1996, il brûle les scènes de sa ville avec un groupe déjà baptisé Les Demi Portions en première partie de la Fonky Family, aujourd’hui, il traverse la France et les pays francophones pour faire connaître sa musique au plus grand nombre. En 1999, Fabe l’invite à le rejoindre à Paris. À ses côtés, le jeune artiste sétois apprend ce que signifie être indépendant. Plus tard, on le retrouve dans le groupe Les Grandes Gueules avec qui il gravit lentement mais sûrement les marches et s’installe durablement dans le rap grâce à sa voix si reconnaissable, son flow légèrement agrémenté d’un accent sudiste et surtout une écriture fine et des paroles fortes. Quel artiste peut se targuer d’avoir collaboré à la fois avec IAM, Oxmo Puccino, Kery James, Fabe, la Fonky Family ou encore Disiz ? Avec Demi Portion on ne parle pas de rap français mais bel et bien de hip-hop. Un hip-hop qui n’a pas de frontières, qui n’a pas de case tant sa musique est inclassable, un hip-hop de partage et de transmission. [https://www.youtube.com/watch?v=K_4IGX80VKc](https://www.youtube.com/watch?v=K_4IGX80VKc) ### Davodka Davodka revient avec un album plus engagé et abouti que jamais ! « Procès Verbal » rassemble tout ce qui fait l’identité de l’artiste : morceaux techniques de découpage ou il laisse libre court à sa science de la punchline et sa technique incomparable du flow (Zeus, Anesthésie Vocale), titres profonds et personnels comme Pierre à l’Edifice, Je n’ai plus le temps, où il se livre sur une prod épurée et mélodieuse, d’autres plus légers et festifs comme l’hymne de ces soirées ratées qu’est Mieux vaut Deux foies qu’un, qui rappellera à tout les auditeurs au moins un retour (compliqué) a la maison ! En concluant la série désormais culte des Accusés de Reflexions avec le chapitre 3 et 4 présent dans l’album ou il se permet le luxe d’inviter le groupe phare de la scène marseillaise le 3ème Oeil, connus pour ses prise de positions, Davodka délivre ainsi un message d’espoir et de prise de conscience dans une société troublée tiraillée vers les extrêmes qui est la nôtre. Les thèmes déroulés tout au long de l’album résonneront dans l’actualité malheureuse, entre contexte politique houleux et crise se généralisant à tous les niveaux de la société. [https://www.youtube.com/watch?v=TcE2DCpovN4](https://www.youtube.com/watch?v=TcE2DCpovN4) ### Specy Men Specy Men est un artiste âgé de 21 ans, originaire de Toulouse. Au collège, déjà passionné de rap et attiré par la culture hip-hop, il écrit des poèmes et les interprète, il s’exerce également au breakdance, ce qui sera sa porte d’entrée vers une carrière artistique. Il puise son inspiration à travers ses goûts éclectiques et son admiration des figures du mouvement rock des années 70. Il sort son premier album « Corps maigre » en 2020. Il se fait ensuite connaître avec son single « Dernière tentative ». Un an après son premier album, le 2 juin 2021, il sort son deuxième album « Mauvais garçon bien » et accroît un peu plus sa notoriété. Avec sa voix rocailleuse et sa sincérité, il enchaîne les morceaux aux textes crus et sensibles et aux instrus tranchantes à la croisée entre le rap, la pop et le rock. Entre histoires d’amour déchus, rêves d’enfant, bagarres et cigarettes, Specy Men vous emmène en balade au coeur de la ville et de sa vie. [https://www.youtube.com/watch?v=EyjmH7wiWRk](https://www.youtube.com/watch?v=EyjmH7wiWRk) — Billetterie (16€) : [https://centre-des-arts-urbains.festik.net/centre-des-arts-urbains-presente-davodka-demi-portion-specy-men?fbclid=IwAR1EVsRBtSEi_E6Tji0mxYogBE5KA6NFFiqak_jF7OtUpZ5vi8XzAwbRyBM](https://centre-des-arts-urbains.festik.net/centre-des-arts-urbains-presente-davodka-demi-portion-specy-men?fbclid=IwAR1EVsRBtSEi_E6Tji0mxYogBE5KA6NFFiqak_jF7OtUpZ5vi8XzAwbRyBM) Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Pass vaccinal obligatoire.

16€

Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée hip-hop avec des têtes d’affiche du rap français : Demi Portion, Davodka et Specy Men. Vous découvrirez également un artiste émergent en première partie !

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T23:30:00